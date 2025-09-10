スターダム１０日後楽園大会で、ＣＭＬＬ日本女子王座戦が行われ、挑戦者のコグマが王者のダーク・シルエタにレフェリーストップで勝利し、第６代王者となった。コグマにとって、２３年８月のハイスピード王座戦以来となるシングルタイトル挑戦は、予想外の展開となった。序盤はダークファイトを展開するシルエタに苦戦。キャメルクラッチを決められ、同時に顔もいたぶられる場面もあった。さらに場外へ落とされ猛攻を受けたが