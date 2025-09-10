大相撲の十両・宮乃風（中村）が１０日、東京・墨田区の部屋の稽古で、秋場所（１４日初日、両国国技館）へ向けて調整した。十両２場所目だった先場所は７勝７敗だった千秋楽で勝ち、関取として初の勝ち越しを決めた。先場所は十両で最も低い番付の西十両１４枚目で、負ければ関取陥落の可能性もあったが、大一番を勝ち切り、「あの勝ちは大きかったと思う。千秋楽は緊張があったが、やるしかないという気持ちが大きかった。（