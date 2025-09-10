日本時間２３時３０分に米週間石油在庫統計（08/30 - 09/05）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（08/30 - 09/05）23:30 予想N/A前回241.5万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回-379.5万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回168.1万バレル（留出油在庫・前週比)