（NY時間10:18）（日本時間23:18） ホーリー＜HLLY＞3.07（-0.60-16.35%） 愛好家向け自動車部品のホーリー＜HLLY＞が大幅安。大株主のプライベートエクイティ、センチネル・キャピタルが１１．６％の株式を１日限りのマーケティッド・セールを通じて売却する予定だと伝わった。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。マーケティッド・セールは幅