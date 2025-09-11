小泉農水大臣は、新たな指標を用いる方針が決まったコメの「作況指数」について、名称の変更を検討していると明らかにしました。【映像】コメの「作況指数」の名称変更について語る小泉農水大臣「正確に新たな指標の狙い、目的、これが伝わるような名前のほうが良いのではないかなと思いますね」（小泉農水大臣）農水省は10日、総務省で開かれた統計委員会の部会で、これまでの作況指数にかわる新たな指標を提案し、了承されま