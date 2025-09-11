石破総理大臣の辞任について、最側近の赤沢経済再生担当大臣はテレビ朝日の番組に出演し、総理から感謝の言葉と握手があった時のことを初めて明かしました。【映像】「辞意の瞬間」語る最側近の肉声「総理の公邸で、総理が部屋に入って来られて、私初めてなんですよ、『赤沢くんありがとう』と言って総理から握手を求められたんです。妙にその時、サバサバしておられて、まあちょっと感じるものがありました」（赤沢・経済再生担