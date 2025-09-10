石破首相は10日夜、赤沢経済再生担当相や橘官房副長官など、去年の自民党の総裁選挙で自身を支えた議員らと、都内の飲食店で会食をしました。出席した冨樫衆院議員は会合後、記者団に対し、日米の関税協議を担当した「赤沢氏を慰労した」と述べました。また、関係者によりますと、総裁選についても話題にのぼったということです。石破首相はこれに先立ち、野田元総務相らとも短時間、会食をしました。会合後、野田氏は記者団に対し