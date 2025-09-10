政治ジャーナリストの田崎史郎氏が９日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では石破茂首相が辞任表明による１０月の自民総裁選とポスト石破などを特集した。総裁選は茂木敏充氏が立候補を表明。小泉進次郎氏、高市早苗氏、林芳正氏、小林鷹之氏の名前も挙がる。田崎氏は「５人の中で、話していて、この人本当に頭抜けて頭良いなと思うのは茂木さんと林さんですよ。私とは全然違うと。この人、頭が随分整理されてんだなと思いま