羽田空港での食事がさらに楽しくなります！京急電鉄や東京モノレールの駅に直結する羽田空港第1ターミナル地下1階に、新たな食のゾーン「Sora chika（ソラチカ）」が2025年9月10日(水)にリニューアルオープンしました。「旅の始まり、終わりのひととき」をコンセプトにしたこの場所には、予約困難な名店「くろぎ」が監修するとんかつ店や、「銀座おのでら」の新業態である海鮮丼専門店、さらに関東初出店の老舗ジェラート店など、