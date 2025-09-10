浦和レッズは10日、2024シーズン限りで現役を引退した興梠慎三氏(現パートナー営業担当およびアカデミー ロールモデルコーチ)の引退試合を開催すると発表した。引退試合は12月13日(土)に埼玉スタジアム2〇〇2で行われ、キックオフは16時。「URAWA REDS 2017」と「 KASHIMA ANTLERS 2007-09」が対戦する。チケットは10月中旬の販売予定。出場選手やチケット販売概要などは、後日改めて告知するという。興梠氏はクラブ公式サイ