中国の董軍国防相、ヘグセス米国防長官【北京、ワシントン共同】米国のヘグセス国防長官と中国の董軍国防相は9日、オンライン会談を行い、台湾南シナ海などの問題について協議した。米中両政府が10日発表した。米側によると、両氏は今後も協議を続けていく方針で一致した。シンガポールで5月末から開催されたアジア安全保障会議にヘグセス氏は参加したが董氏が欠席し、第2次トランプ政権初の米中国防相会談は持ち越しとなっ