【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比85.51ドル安の4万5625.83ドルを付けた。9日に終値の最高値を更新したことから高値警戒感が広がり、利益確定などを目的とした売り注文が先行した。