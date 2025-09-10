「ウエスタン、阪神２−２オリックス」（１０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は規定によりオリックスと引き分けた。先発のネルソンは３回１安打４奪三振無失点。打線は井上の二ゴロで先制。豊田が中犠飛で追加点を挙げた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−ネルソンは３回無失点と好投。「よかったねフォアボールゼロでしょ。低めに集めて、彼はクイックもできるし、全てそういうの備えてる。ナックルもちょっ