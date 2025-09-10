気象台は、午後11時19分に、大雨警報（浸水害）を田村市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・田村市に発表 10日23:19時点中通りでは、11日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■須賀川市□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜遅くに警戒1時間最大雨量50mm■田村市□大雨警報【発表】・浸水11日未明にかけて警戒1時間最大雨量50mm■鏡石町□大雨警報・土砂災害