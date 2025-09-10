LOTポーランド航空は、「ビッグセール」を9月10日から17日まで開催する。ヨーロッパ・中東行きエコノミークラス、プレミアムエコノミークラスが対象となる。エコノミークラス往復総額運賃の一例は以下の通り。搭乗期間は11月1日から2026年2月28日まで。受託手荷物は含まれていない。予約クラスはプレミアムクラスが「R」、エコノミークラスが「O」。・東京/成田発着ストックホルム（98,960円）、バルセロナ（99,670円）、マドリー