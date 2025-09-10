ロッテ・沢村拓一投手が１０日、インスタグラムを更新。引退を表明したロッテ・美馬学投手との２ショットを投稿した。沢村にとって美馬は中大野球部の２学年先輩にもあたり、「美馬学さんあなたに出会えた事が僕の野球人生において１番の幸運であり財産です。最後まで背中見てます」と感謝の思いを記した。美馬は楽天、ロッテで通算２６６試合に登板し、８０勝８８敗、防御率３・９４。９月３０日の楽天戦で引退試合を行う