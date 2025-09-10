◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）巨人の森田駿哉投手が先発して、５回７９球を投げて３失点。チームは勝利したが自身４勝目とはならなかった。森田は初回に先頭から連打を浴び一、二塁。小園に右前適時打を浴びて先制点を奪われると、１死二、三塁では末包に中堅への犠飛を浴びて追加点。１―２の４回には１死から菊池に左翼席へのソロを被弾した。それでも毎回走者を背負ったが、大きく崩れるこ