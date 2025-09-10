大相撲の十両・嘉陽（中村）が１０日、東京・墨田区の部屋の稽古で、秋場所（１４日初日、両国国技館）へ向けて調整した。夏巡業を「左第１趾剥離骨折」で休場。名古屋場所６日目の琴勝峰（佐渡ケ嶽）戦で痛めたといい、先場所は４勝１１敗に終わった。８月は治療に専念し、数日前からは相撲を取る稽古を再開。この日は３番相撲を取って、不安を感じさせない軽快な動きを見せた。また先場所の反省として体重の増加を挙げた。