１０日、カイル・ビジネス貿易相（左）と握手を交わす何立峰氏。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京9月10日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は10日、カイル英ビジネス貿易相と北京の人民大会堂で会見した。