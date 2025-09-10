「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）広島が接戦を落として痛恨の６連敗。自力でのＣＳ進出の可能性がなくなった。９月は１勝７敗の低空飛行で、ＣＳ圏内の３位・ＤｅＮＡとは６ゲーム差に広がった。打線は初回、小園の適時打と末包の中犠飛で、２点を先制。１点リードの四回には菊池の４号ソロでリードを２点に広げた。だが先発・大瀬良が直後に岸田に同点２ランを被弾。同点の八回は３番手・島内が先頭への四球から１