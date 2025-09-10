福岡県警折尾署は10日、北九州市八幡西区力丸町7番付近の道路上で同日午後6時20分ごろ、通行中の女性が見知らぬ男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代で身長165くらい。白色のタオルを首に巻き、灰色半そでTシャツ、灰色作業着と長ズボン着用。