気象台は、午後11時11分に、大雨警報（浸水害）を可児市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・可児市に発表 10日23:11時点美濃地方では、11日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■可児市□大雨警報【発表】・浸水11日未明にかけて警戒1時間最大雨量50mm