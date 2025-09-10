気象台は、午後11時7分に、洪水警報を尾道市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を尾道市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】広島県・尾道市に発表 10日23:07時点南部では、11日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■尾道市□大雨警報【発表】・浸水11日未明にかけて警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】11日未明にかけて警戒