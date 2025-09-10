◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）巨人の大勢投手が１回１３球を投げて、２安打無失点に抑え、中継ぎながら今季８勝目を挙げた。３―３の同点で迎えた８回に４番手でマウンドへ。まずは先頭・小園を１５４キロで遊ゴロ。４番・モンテロ、５番・末包に２者連続安打を浴びて、１死一、二塁。６番・菊池をフォークで空振り三振。７番・佐々木をこの日の最速１５６キロ直球で左飛に打ち取って無失点に