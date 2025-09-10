【新華社北京9月10日】中国の董軍（とう・ぐん）国防部長は9日、求めに応じ、ヘグセス米国防長官とオンラインで会談した。董氏は次のように述べた。開放的な態度を堅持し、意思疎通と交流を保ち、平等と尊重、平和共存、安定し前向きな両軍関係を構築する必要がある。互いの核心的利益は尊重しなければならない。いかなる「武力による台湾独立支援」「台湾による中国の抑え込み」の企てと干渉も必ず失敗に終わる。中国は地域