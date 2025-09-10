俳優の妻夫木聡さん（44）が9日、都内で行われた自身が主演する映画『宝島』東京プレミアイベントに、共演する広瀬すずさん（27）、永山瑛太さん（42）らと共に登場しました。映画は、真藤順丈さんの『宝島』（講談社文庫）が原作。アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤が描かれています。妻夫木さんは永山さん演じるオンが消息不明後、刑事となったグスクを演じます。本作は新型コロナウイルスが流