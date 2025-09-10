秋篠宮ご一家は、長男・悠仁さまの成年式を祝う昼食会に臨まれました。10 日正午ごろ、ご夫妻や次女・佳子さま、悠仁さまは都内の会場で、出席者を出迎えられました。成年を祝う昼食会はご夫妻が主催され、石破総理大臣夫妻や悠仁さまの通う筑波大学の学長など約30人が招かれました。石破総理がお祝いを述べた後、秋篠宮さまがあいさつされました。秋篠宮さま：成年の皇族の一員として、公的な場所にも出席することが増えてくるこ