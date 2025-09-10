『◯◯のスマホ』最新作『写楽のスマホ』が、NHK総合にて9月15日より放送されることが決定した。 参考：『秀吉のスマホ』も現代との親和性が高過ぎる！『◯◯のスマホ』シリーズを貫く無常観 明智光秀、豊臣秀吉、源義経、徳川家康……。そんな歴史上の偉人たちが「スマホを持っていたら？」という奇想天外な設定と、番組全編がスマホ画面を中心に進行するという異例の演出で話題となった『◯◯のスマホ』シリӦ