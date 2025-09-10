Screenshots: smartprix 夏のGoogle Pixel、秋のApple iPhoneが出たら今年も終わり。年明け1発目にSamsungのGalaxyが出て、また新たなサイクルがスタートします。そのGalaxy、来年リリースが期待されるGalaxy S26シリーズのレンダリング画像を、ネタ元のSmartPrixが独自入手、公開しています。リアカメラモデルが大きく変更2026年のリリースが期待されるのは、Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Ul