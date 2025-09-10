タレントの若槻千夏（41）が10日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。“ママタレント”仕事にまつわる裏話を明かし、スタジオの笑いを誘った。今回は「家事から逃げたい女!」と題して、家事嫌いな出演者たちが集まった。料理の話題になると、若槻は「私、料理はしますけど、“なんの料理が得意ですか？”って聞かれると、テレビで披露するほどのものはないんですよ」と率直にコメント。さらに