カンボジアの拠点で特殊詐欺に関与した日本人２９人が詐欺未遂容疑で逮捕された事件で、複数のメンバーが「拠点内にライオンやトラ、ワニがいた」と供述していることが愛知県警への取材でわかった。一部のメンバーは暴行も受けており、県警は恐怖心を抱く環境下に置かれていたとみている。捜査関係者によると、容疑者らは詐欺電話をかける「かけ子」を担当。成果が振るわなかったり、「帰りたい」と管理者に申し出たりすると暴