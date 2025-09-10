日本ハムOBの岩本勉氏（54）が自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本ハムの逆転優勝に向けた残り“星勘定”でポイントになる球団を挙げた。9日のソフトバンク戦の快勝劇を大絶賛した岩本氏。残りのペナントレースについて「ファイターズの星勘定するときオリックスがポイントになるかなという感覚がある」と指摘した。オリックスは前回対戦でソフトバンクに3連敗。一方で日本ハムには3連勝している。日本ハムのオ