ボートレース下関の「スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル」は１０日、開幕した。寺島吉彦（３９＝東京）は初日１、３着と上々の滑り出し。前半２Ｒは３コースから強烈なまくりを繰り出すと、道中で重冨勇哉をかわして白星ゲット。後半７Ｒは４コースから二番差し。またも道中で競り勝って３着と舟券に絡んだ。「足は良さそう。伸びることはないが、出足から行き足へのつながりがしっかりしている。今節はＦ休み明けだけど、Ｓ