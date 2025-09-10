ボートレース徳山の「サッポロビールカップ」は１０日、予選２日目が行われた。山本梨菜（２７＝佐賀）が上昇ムードだ。２日目６Ｒではインからコンマ０５のトップスタートを決めると、高倉和士のまくりを寄せ付けず逃げ快勝。女子では唯一の準優圏内、得点率１４位タイにつける。「ペラを叩き変えてチルトを下げた。行き足が良くなってスタートする足も全然いいし、ターン回りもしっかりして乗り心地もいい。あとはペラを煮詰