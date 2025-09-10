女子プロレス「スターダム」のアーティスト王座戦（１０日、東京・後楽園ホール）は、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波＆吏南＆フキゲンです★が、王者・スターライト・キッド＆ＡＺＭ＆天咲光由を撃破し王座を戴冠した。同試合は７月６日の後楽園大会で予定されていたが、直前の試合で吏南が脳振とうを起こし欠場を余儀なくされたことでタイトルマッチが延期にされていた。再度組まれた試合でヘイトは場外でめっ