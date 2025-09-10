優しすぎるまなざしに注目！ YouTubeチャンネル「Buddy」では、ゴールデンレトリバー、シベリアンハスキーの子犬、さらに子猫がたわむれる様子が配信され、動画のコメント欄には「こういう動画大好き！」「心が温かくなるよね」の声が続出しました。かまれても反撃などはせず…注目を集めたのは「Golden Retriever and Husky Puppy React to Fluffy Kitten for the First Time！」という動画。ハスキーの子犬が、灰色の子猫に