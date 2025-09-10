◇セ・リーグ阪神1―6DeNA（2025年9月10日甲子園）阪神の藤川監督が「2番・梅野」の意図を説明した。「バッティングの状態が非常にいい。6番に熊谷がいるので、梅野を6番以降にいくより、2番で攻撃的に使った方が梅野の良さも出るのかなと思った」7番で起用した井坪が1安打、5月22日以来昇格した楠本は途中出場で移籍後初安打を放った。リーグ制覇には絡まなかった戦力の奮起を喜んだ。「次のステージは勢いというも