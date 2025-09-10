◇セ・リーグ巨人4―3広島（2025年9月10日東京D）巨人の大勢投手（26）が10日の広島戦（東京D）で今季57度目のリリーフ登板。任された8回の1イニングを無失点に抑えると、その裏に打線が代打・坂本の犠飛で勝ち越して今季8勝目（4敗1セーブ41ホールド）を手にした。3―3の8回に4番手として登板。最初に打席へ迎えた小園は遊ゴロに打ち取ったが、モンテロに中前打、末包に右前打されて1死一、二塁のピンチ。だが、4回に先