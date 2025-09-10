俳優の永山瑛太さん（42）が9日、映画『宝島』（9月19日公開）東京プレミアに、共演の妻夫木聡さん（44）、広瀬すずさん（27）らと登場。初共演から23年という、先輩・妻夫木さんについて気になっていることを明かしました。映画はアメリカ統治下の沖縄を舞台に、若者たちの友情と葛藤を描くエンターテインメント作品。妻夫木さんと広瀬さんは、米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちを、