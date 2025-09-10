ボートレース児島のＧ?「オールレディース第３７回瀬戸の女王決定戦」は１０日、予選３日目が行われた。土屋実沙希（３６＝静岡）は予選３日目は２走して６、４着と失速。「エンジンを考えたら出てるけど、もう少しペラを合わせる」とまだまだ調整は続く。最近はハマる趣味が見つかった。「８月終わりに、塩崎桐加、高田ひかる、村上奈穂と名古屋で『リアル脱出ゲーム』（謎解き）をした」とニッコリ。ピットでもその謎解き