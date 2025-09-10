巨人が１０日の広島戦（東京ドーム）に４―３で勝利し４連勝。貯金を１とした。先発の森田は初回から２点を先制されるなど立ち上がりに苦しんだが、５回３失点とゲームメーク。打線は１―３の４回に岸田から７号同点２ランが飛び出し試合を振り出しに戻すと、最後は３―３の８回一死満塁から代打・坂本が勝ち越し犠飛を決め、これが貴重な決勝点となった。阿部慎之助監督（４６）は「（坂本は）そういう時のためにいてくれる