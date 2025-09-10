◇セ・リーグDeNA6―1阪神（2025年9月10日甲子園）DeNAの筒香が決勝アーチを放った。0―1の4回無死一、二塁。阪神先発・伊藤将の高めのカットボールを捉え、逆方向の左越えに運び「できることを精いっぱいやった結果。いい感覚で打てた」と喜んだ。三塁のレギュラーである宮崎が故障離脱し、不慣れな三塁を守る。「試合に出れば貢献できるように全力でプレーするだけ」と筒香。阪神戦では対戦別で最多の4本塁打と、