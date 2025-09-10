冬の澄んだ空気の中で凛と咲くカメリアから着想を得た、FEMMUE〈ファミュ〉最高峰のエイジングケアライン「アイディアルカメリアライン」より、待望の新作「アイディアル ディヴァインオイル」と「アイディアル シグネチャークリーム」が登場しました。済州島産カメリアを贅沢に配合し、乾燥やハリ不足など多角的な肌悩みに寄り添う2つの逸品をご紹介します。 カメリアの生命力で叶えるFEMMUEの進化系エイジングケア