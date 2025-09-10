俳優の寺田心さん（17）が9日、『ペットライン「愛犬・愛猫へ贈る 感謝の手紙コンテスト」発表会』に登場。愛犬への思いを手紙につづりました。今回、飼い主が愛犬・愛猫へ手紙で感謝を贈るコンテストの開催に伴い、寺田さん自身も愛犬“もも”への手紙を用意。寺田さんは、「ももへ。ある本を読み、大きくなったら保護施設をつくりたいと思った。保護犬についてちゃんと理解するため、“保護犬を自分で育てたい”と思っていたとき