立憲民主党の野田代表は、小川幹事長を交代させ、後任に安住淳衆院予算委員長（６３）を起用する方針を固めた。１１日の両院議員総会に人事案を示す。複数の党幹部が明らかにした。安住氏は国会対策委員長の経験が長く、国会運営に精通するほか、与党との人脈が豊富だ。野田内閣では財務相を務めた。野田氏は「事実上の敗北」と総括した参院選を受け、人事を刷新する考えを示していた。