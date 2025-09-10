◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が１点リードの９回に登板。２試合連続登板の連投で、打者３人わずか９球で無失点に抑えた。２試合連続セーブでリーグトップの４１セーブ目。自身１１登板連続セーブとなった。１１登板連続セーブは９８年の槙原寛己を抜き、球団新記録となった。普段から個人記録には関心を示さない守護神。試合後は「記録のことはいつも言っ