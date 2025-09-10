9人組グループ・Snow Manの楽曲『カリスマックス』が、10日発表の『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で1位を獲得。グループとして初となる『デジタルシングルランキング』2週連続1位を記録しました。楽曲『カリスマックス』は、週間DL数約1万DLを記録し、1位を獲得。今年度『デジタルシングルランキング』で2週連続1位を獲得したのは、Mrs. GREEN APPLEの『ライラック』以来、2作目だということです。本作は、199