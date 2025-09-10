タレントの東野幸治と北斗晶が１０日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。４日に肺炎のため８２歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんを悼んだ。この日、告別式が東京・文京区の傳通院でしめやかに営まれ、遺族や芸能界の仲間たち、ファン約６００人の参列者が最期のお別れをした。橋さんの歌う姿をＶＴＲで見た東野は「認知症を患っていたけど、やっぱり歌手の方ですからいざステージに立つと歌詞も出てくる。ファン