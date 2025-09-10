◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―６中日（１０日・神宮）追い上げも届かなかった。４回、村上の４試合ぶりとなる左越え１９号２ランで２点差に迫ると、７回には岩田の右前適時打で１点差としたが８回、山本が３安打を許し、自らの失策もからんで２失点。序盤、ボールが先行して４回までに３四球を与えた先発・ランバートの乱調も最後まで響いた。高津臣吾監督は「今日は投手の自滅ですよ、全体的に。四球も絡み、失策もか