◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―６ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が逆転Ｖ弾となる１６号３ランを放った。１点を追う４回無死一、二塁、伊藤将のカットボールを振り抜き、打球は左翼ポール際に。メジャー挑戦前の２０１９年４月９日の阪神戦以来、２３４６日ぶりの甲子園での１発がＶ弾となり、「独特の雰囲気のある球場というのは以前から感じていましたし、何か起きるという雰囲気がある。勝ちにつなが